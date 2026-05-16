VIDEO / Matanović zabio u ključnoj utakmici za plasman u Europu

Podijeli :

U posljednjem kolu njemačke Bundeslige Freiburg je ugostio RB Leipzig u ključnoj utakmici za mjesto u Konferencijskoj ligi sljedeće sezone. Za Leipzig utakmica nije bila od velike važnosti jer su osigurali Ligu prvaka, a to se osjetilo na utakmici jer je već nakon 26 minuta bilo 2:0 za Freiburg. Prvi gol zabio je Jan-Niklas Beste u 24. minuti da bi dvije minute kasnije Igor Matanović pogodio za 2:0. Hrvatskom napadaču to je bio 11. gol sezone. Ovim vodstvom Freiburg se približio osiguravanju sedmog mjesta koje vodi u Konferencijsku ligu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.