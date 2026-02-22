VIDEO / Matanović zabio peti gol sezone u Bundesligi

Podijeli :

Freiburg Igora Matanovića je u 23. kolu ugostio Borussiju Monchengladbach te je nakon prvog poluvremena vodio s 1:0 golom Matthiasa Gintera. Ta prednost postala je veća u 74. minuti kada je hrvatski reprezentativac Igor Matanović natrčao na odbijenu loptu te je pogodio za 2:0 Freiburga. Hrvatskom napadaču to je bio peti gol sezone u Bundesligi, a prvi nakon skoro mjesec dana.

