VIDEO / Matanović za SK: “Trener mi je 3 sata prije utakmice rekao da ću biti u kadru, a neću reći tko mi je čestitao na golovima’

Podijeli :

Igor Matanović odlično je otvorio novu sezonu u Freiburgu. Nakon nešto lošije sezone u Eintrachtu gdje je u Bundesligi odigrao tek 16 utakmica i zabio tek jedan pogodak preselio se u Freiburg. Tamo je debitirao u trećem kolu i to na najbolji način. U svom praktički prvom dodiru je zabio za izjednačenje, a onda je kasnije realizirao jedanaesterac za konačnih 3:1 protiv Stutgarta. Nakon takvog susreta je bio toliko raspoložen da je našem Josipu Juraju Pajvotu dao petominutni intervju u kojemu su se dotakli svih tema - prošle sezone, Freiburgu kao klubu i gradu, statusu u reprezentacije te njegovim osobnim i klupskim ciljevima za sezonu.

Prva pobjeda u novoj sezoni. Za mene vrlo lijepa situacija, dva gola. Da startam ovako, ne može bit ljepše”, otvorio je intervju povremeni hrvatski reprezentativac.

VIDEO / Matanović zabio dva gola u debiju za Freiburg, prvi je bio majstorski VIDEO / Matanović za SK otkrio zašto nije prešao u Dinamo

O dojmovima i debiju?

“Trener mi je rekao tri sata prije utakmice da sam s ekipom, da ću igrati. Jako sam sretan što mi je dao ovih 10-15 minuta. Bilo je super što sam odmah zabio gol i onda da smo još pobijedili. Stvarno dobar trenutak za pobjedu.”

Kako je postigao prvijenac?

“Desni bek Kubler je bio na lopti. Znam da on ima dobru desnu nogu i baš sam tražio tu povratnu loptu i on mi ju je dao s dobrom energijom i brzinom. Moj cilj je bio samo da stavim nogu i da je lijepo zahvatim. Baš je bilo lijepo što je onako ušla u gol.”

Dojmovi o teškoj prošloj sezoni?

“Nije mi bila laka sezona u Frankfurtu. Teško je bilo. Nisam puno igrao. Imali smo dobru ekipu i nije bilo lako igrati i dobiti minute. Ovaj start u Freiburgu mi je baš dobro došao i osjećaj mi je dobar. Samo trebam ovako nastaviti i jako sam sretan što je ovako počelo.”

Kako se snašao u Freiburgu?

“Sviđa mi se ideja ovog kluba. Mislim da imamo dobru kvalitetu u ovom timu. Evo sad smo pokazali to protiv Stuttgarta. Mislim da nije lako protiv njih pobijediti 3:1, a mi smo u 90 minuta pokazali da smo bolji i da možemo više. Mislim da je ovo bio dobar start i da moramo samo tako nastaviti protiv Bremena i onda protiv Basela i tako dalje. Mislim da možemo odigrati dobru sezonu.”

Ciljevi Freiburga ove sezone?

“Mislim da nema visokih ciljeva u Freiburgu. Naravno da je naš cilj da prođemo grupu (ligašku fazu) i da u Bundesligi budemo među prvih peti ili šest ekipa. Mislim da imamo kvalitetu da to uspijemo.”

O suigračima Freiburga.

“Stvarno sam se dobro snašao. Baš je kao druga obitelj. Tu sam samo dva mjeseca, ali su me baš dobro prihvatili i sa svima se dobro razumijem.”

O gradu Freiburgu.

“Jako mi se sviđa ovaj grad. Mali je i sladak grad. Jako mi se sviđa. Ja sam rođen u Hamburgu i to je totalno drugačije. Freiburg je jako lijep grad.”

Koliko je nogomet popularan u Freiburgu?

“U posljednjih pet do 10 godina je Freiburg postao veći klub. Evo stadion je jako lijep, navijači i svi oko kluba su pozitivni. Energija koju ima stadion i ekipa mi se jako sviđa.”

O statusu u reprezentaciji?

“Veliki cilj mi je bio zaigrati za Hrvatsku. Oduvijek sam to želio. Sada na tome opet radim, da se vratim u reprezentaciju i ovo je dobar start za to.”

Tko mu je čestitao za pogotke?

“Javili su se neki, ali neću reći tko točno. Baš mi je bilo drago kad sam vidio poruku od te osobe.”

O osobnim ciljevima ove sezone?

“Ja sam uvijek opušten kad gledam na ciljeve. Nisam tip igrača koji sebi kaže “moram zabiti 15 golova”. Moj cilj je dati 100% od sebe na svakom treningu i svakoj utakmici i to mi je najbitnije postići.”