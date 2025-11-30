VIDEO / Matanović promašio nemoguće, slučajno asistirao pa sudac pokvario slavlje domaćih

Podijeli :

U 12. kolu Bundeslige Freiburg je ugostio posljednjeplasirani Mainz. Domaći sastav očekivano je dominirao protiv Mainza te su na kraju s visokih 4:0 upisali pobjedu.

Freiburg je već u šestoj minuti zabio za 1:0, ali je na kraju pogodak Lucasa Holera poništen zbog zaleđa. Ipak, samo šest minuta kasnije domaći ponovno tresu mrežu gostiju Lukas Kubler tada zabija za 1:0. 14 minuta kasnije je već 2:0 jer je Vincenzo Grifo pogodio iza leđa Lassea Riessa.

U 28. minuti pojavili su se novi problemi za Mainz jer tada Paul Nebel ružnim startom zarađuje crveni karton. Freiburg je onda nastavio s dominacijom, a to im se isplatilo u drugom dijelu. Igrala se 50. minuta kada je Johan Manzambi, švicarski reprezentativac, zabio za 3:0.

18 minuta kasnije je u igro ušao hrvatski reprezentativac Igor Matanović. Nije dugo trebalo da napravi nešto korisno na terenu. U 79. minuti je dobio loptu na pladnju s lijeve strane, ali je bio prebrz te je glavom umjesto u praznu mrežu odigrao povratnu za Manzambija koji je pogodio za 4:0. Ipak, ispostavilo se da je hrvatski napadač bio u zaleđu i pogodak je poništen.

Do kraja utakmice vidjeli smo još gol Patricka Osterhagea i Freiburg je s 4:0 skočio na osmo mjesto Bundeslige dok je Mainz ostao zacementiran na dno ljestvice.

