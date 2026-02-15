VIDEO / Majerov Wolfsburg dva puta ispustio prednost i remizirao s Leipzigom

Podijeli :

U 22. kolu njemačke Bundeslige RB Leipzig je ugostio Wolfsburg za koji igra hrvatski reprezentativac Lovro Majer. U Leipzigu smo gledali zanimljivu utakmicu u kojoj je Wolfsburg dva puta ispustio prednost te je na kraju susret završio 2:2.

Prvo poluvrijeme prošlo je bez golova, a za to je bio zaslužan Kamil Grabara koji je imao nekoliko sjajnih obrana. Na krilima tih obrana su gosti preko Mohameda Amoure poveli u 52. minuti da bi 18 minuta kasnije Grabara prosuo sve dobro što je napravio u prvom dijelu.

Lošim ispucavanjem poklonio je posjed Lepizigu, a Yann Diomande pogodio je za 1:1 u 70. minuti. Srećom po poljskog vratara, devet minuta kasnije Vukovi su ponovno poveli. Kod gola je sudjelovao i Lovro Majer koji je “upisao” predasistenciju. Njegova lopta došla je do Jeanuela Belociana koji je potom dodao Mattiasu Svandbergu, a Šveđanin je potom zabio za 2:1 Wolfsburga.

Ipak, gosti nisu uspjeli sačuvati vodstvo jer je u 89. minuti Brajan Gruda sjajnim udarcem lijevom nogom pogodio za 2:2. Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata štpo je značilo da je Leipzig skočio na peto mjesto Bundeslige dok je Wolfsburg ostao na 15. mjestu s bodom više od 16. Werder Bremena. 16. mjesto inače vodi u doigravanje za drugu ligu.

