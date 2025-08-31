VIDEO / Majer nakon samo 9 minuta susreta upisao prvu asistenciju u Bundesligi ove sezone

Podijeli :

Počelo je nedjeljno kolo Bundeslige, a otvorili su ga Wolfsburg i Mainz na Volkswagen Areni. Već u devetoj minuti domaći su došli do vodstva, a ključnu ulogu odigrao je Lovro Majer. Hrvatski reprezentativac uposlio je nakon dobre tranzicije Aarona Zehntera, a udarac lijevog beka Wolfsburga je nakon bloka završio iza leđa vratara Mainza Robina Zentnera.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.