VIDEO / Majer igrao u remiju Wolfsburga u Frankfurtu

Eintracht i Wolfsburg su u Frankfurtu odigrali neriješeno 1-1 u 12. kolu njemačke Bundeslige.

Wolfsburg je poveo golom Aarona Zehntera u 67. minuti, a za domaćine je izjednačio Belgijanac Michy Batshuayi golom iz penala u šestoj minuti sudačke nadoknade.

Lovro Majer je igrao cijelu utakmicu za Wolfsburg.

Wolfsburg je na 15. mjestu s devet bodova, dok je Eintracht sedmi s 21 bodom.

