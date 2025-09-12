VIDEO / Ludnica u Bundesligi: Leverkusen s dva crvena i dva gola iz slobodnog udarca svladao Eintracht

Podijeli :

U prvoj utakmici trećeg kola njemačke Bundeslige susreli su se Bayer Leverkusen s novim trenerom te Eintracht Frankfurt. Apotekari su u prvom dijelu napravili prednost od 2:0 golovima Alejandra Grimalda i Patrika Schicka da bi na otvaranju drugog dijela Can Yilmaz Uzun zabio za smanjenje na 2:1. Počeli su tada problemi za Leverkusen jer je samo šest minuta kasnije Robert Andrich zaradio drugi žuti, a samim time i crveni karton. Uspjeli su izdržati pritisak Eintrachta, a onda se pojavio novi problem. U 92. minuti Ezequiel Fernandez zaradio drugi crveni karton za Leverkusen. Međutim, Leverkusen je u 98. minuti dobio slobodan udarac koji je izveo Grimaldo. Ponovno je Španjolac zatresao stativu, a ovaj put se lopta nije trebala odbiti od leđa vratara da bi ušla u gol. Tako je Leverkusen u prvoj utakmici pod Kasperom Hjulmandom upisao pobjedu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.