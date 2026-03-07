VIDEO / Kramarić asistirao u slavlju Hoffenheima, pogledajte golijadu!

Podijeli :

Hoffenheim je u 25. kolu došao do tri boda slavljem kod Heidenheima u utakmici sa čak šest golova.

Gosti su poveli 3-0. Prva dva gola postigao je Alexander Prass (26, 45+1), a kod drugog je u ulozi asistenta bio Andrej Kramarić. Fisnik Asllani je u 49. minuti pogodio za 3-0. Luca Kerber je u 63. minuti smanjio zaostatak Hedienheima, kojem je u 70. minuti poništen gol zbog zaleđa.

Andrej Kramarić je u 77. minuti napustio teren, a zamijenio ga je Tim Lemperle i već u sljedećoj minuti postigao gol za 4-1. Kerber je u 84. minuti uspio još samo ublažiti poraz domaćina.

Hoffenheim je 15. pobjedom došao do 49 bodova i zadržao se na trećem mjestu.