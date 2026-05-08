VIDEO / Kovačeva Borussia slavila u golijadi i pomogla Zrinjskom

U pretposljednjem kolu njemačke Bundeslige Borussia Dortmund Nike Kovača svladala je Eintracht iz Frankfurta s 3:2 te je tako osigurala drugo mjesto na kraju sezone.

Već u prvoj minuti Eintracht je poveo golom Cana Yilmaza Uzuna da bi do kraja poluvremena vodstvo bilo na strani Borussije Dortmund.

Za 1:1 je u 42. minuti pogodio Serhou Guirassy, a onda je u prvoj minuti sudačke nadoknade Nico Schlotterbeck zabio za 2:1. U 72. minuti Samuele Inacio je zabio za 3:1, a konačnih 3:2 postavio je napadač Eintrachta Jonathan Burkardt.

Ovim slavljem Borussia je osigurala drugo mjesto Bundeslige, ali je i pomgola Igoru Matanoviću i Igoru Štimcu.

Hrvatskom napadaču je pomogla tako što njegov Freiburg u nedjelju pobjedom može osigurati sedmo mjesto, a hrvatskom treneru jer njegov Zrinjski može krenuti iz četvrtog pretkola Konferencijske lige ako osvoji Kup Bosne i Hercegovine gdje su u prvoj utakmici finala bili bolji od Veleža s 1:0.

No, za to Freiburg mora slaviti u finalu Europske lige protiv Aston Ville. Više o toj situaciji pročitajte OVDJE.