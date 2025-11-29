VIDEO / Kovačeva Borussia slavila na teškom gostovanju za skok na treće mjesto Bundeslige

Podijeli :

U 12. kolu njemačke Bundeslige odigrao se derbi kola. Bayer Leverkusen je nakon pobjede nad Manchester Cityjem u Ligi prvaka ugostio Borussiju Dortmund koju vodi hrvatski trener Niko Kovač. Bila je to izjednačena utakmica u kojoj je Borussia na kraju slavila s 2:1.

Prvo poluvrijeme nije ponudila puno prilika, ali krajem prvog dijela ipak smo vidjeli pogodak. U 41. minuti je Daniel Svensson ubacio iz prekida, a do lopte je došao Aaron Anselmino koji je pogodio za 1:0 nakon prvih 45 minuta.

Dortmund je u drugom poluvremenu preko Karima Adeyemija došla do 2:0. Nije se Bayer Leverkusen predao te su u 83. minuti preko Christiana Michela Kofanea smanjila na 2:1, ali nisu se uspjeli vratiti i Borussia je slavila i skočila na treće mjesto Bundeslige.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.