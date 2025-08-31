VIDEO / Kovač s Borussijom Dortmund do prve ovosezonske pobjede u BL, show Guirassyja

Golove za momčad koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač zabili su Serhou Guirassy (44, 58) i Felix Nmecha (81). Josip Juranović nije nastupio za berlinski sastav zbog ozljede.

Momčad iz Dortmunda je trenutačno treća sa četiri boda, dok je Union na desetoj poziciji s tri boda.

U ranije odigranom susretu Wolfsburg i Mainz su odigrali 1-1, a asistent za gol domaćina bio je hrvatski reprezentativac Lovro Majer.

Kasnije se još sastaju Koln i Freiburg.

Vode Bayern i Eintracht sa po šest bodova.

