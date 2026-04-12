VIDEO / Koln slavio protiv Werdera u izravnom okršaju za ostanak u ligi

U prvom nedjeljnom susretu 29. kola Bundeslige nogometaši Kolna su pred svojim navijačima, u ogledu s igračem više, svladali Werder 3:1.

Koln je brzo poveo i to nakon sumnjivo dosuđenog jedanaesterca. S bijele točke u sedmoj minuti je El Mala pogodio za 1:0. Novi udarac za goste iz Bremena dogodio se u 24. minuti kada je Werder ostao s desetoricom na terenu nakon isključenja Friedla.

Igrača više Koln nije naplatio u ostatku prvog dijela, a Werder je nadu i gol zaostatka držao do 65. minute. Tada je Ache bio strijelac za 2:0. Nije se niti tada predavao Werder koji je rezultat smanjio u 75. minuti kada je s bijele točke za 1:2 pogodio Schmid.

Hrabro je igrao Werder i sve do kraja. Tražio je s igračem manje i drugi pogodak premda je veći broj pravih šansi u završnici imao domaćin. Tako je Koln u 96. minuti razriješio sve dvojbe, Johannesson je bio strijelac za konačnih 3:1.

Ovom je pobjedom Koln na ljestvici preskočio nedjeljnog suparnika. Sada je Koln na 13., a Werder na 15. mjestu.

