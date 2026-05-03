VIDEO / Klub iz gradića sa samo 13 tisuća stanovnika nadomak je povijesnog plasmana u Bundesligu dva kola prije kraja

U 32. kolu njemačke 2. Bundeslige Elversberg, klub iz omalenog njemačkog grada sa samo 13 tisuća stanovnika, je u direktnom dvoboju za prva dva mjesta bio bolji od Paderborna s uvjerljivih 5:1. Ključan u pobjedi bio je bugarski nogometaš Lukas Petkov koji je zabio dva gola, a njemu su se pridružili Maximilian Rohr, David Mokwa Ntusu i Raif Adam koji su dodali po jedan gol. Za goste je jedini pogodak postigao Calvin Brackelmann. Ovim slavljem Elversberg je stigao do 59. boda u sezoni te već sada imaju bod više nego lani kada su završili treći i na koncu u doigravanju izgubili od Heidenheima. Do kraja lige ostalo je dva kola, a Elversberg trećem Hannoveru i četvrtom Paderbornu bježe jedan bod. U sljedeća dva kola će klub iz malog igrati u gostima kod Fortune Dusseldorf koja se bori za ostanak s Munsterom koji ima isti zadatak kao i Fortuna, samo nešto malo teži. Ako slave u oba susreta, izborit će Bundesligu prvi put u svojoj povijesti.

