VIDEO / Kao Juninho u najboljim danima: Matanovićev suigrač prekrasno zabio iz slobodnjaka

Podijeli :

U utakmici između Freiburga i Eintracht Frankfurta vidjeli smo čak četiri pogotka, a posebno lijep bio je onaj posljednji. U 87. minuti je Talijan Vincenzo Grifo u stilu Juninha Pernambucana pogodio iz slobodnog udarca za izjednačenje Freiburga na 2:2. Prije toga smo vidjeli golove Derryja Scherhanta u drugoj minuti za vodstvo Freiburga. Eintracht je u 18. minuti izjednačio preko Jonathana Burkardta, a onda je isti igrač zabio za 2:1 u 38. minuti. Na kraju je Grifo izjednačio u 87. minuti. Igor Matanović ušao je u igru u 64. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.