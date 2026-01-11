VIDEO / Jakićev Augsburg upisao visoki poraz u prvoj utakmici 2026. godine: Oduševio reprezentativac BiH

Podijeli :

U 16. kolu njemačke Bundeslige Borussia Monchengladbach ugostila je Augsburg za koji igraju Hrvati Kristijan Jakić i Nediljko Labrović. Obojica su krenula s klupe u visokom porazu od 4:0.

Već u osmoj minuti susreti je Joe Scally zabio za 1:0, a do kraja prvog dijela Borussia je povećala prednost na 3:0. Prvo je u 20. minuti Indonežanin Kevin Diks zabio za 2:0 da bi Haris Tabaković u 36. zabio za 3:0.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine bio je precizan i u 61. minuti kada je pogodio za 4:0. Sedam minuta nakon tog pogotka u igru je ušao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić koji je zamijenio Merta Komura. Njegov ulazak ništa nije promijenio te je do kraja susreta rezultat na semaforu ostao 4:0 za Monchengladbach. Inače, Tabaković u Bundesligi ima devet golova te je trenutačno drugi najbolji strijelac, iza Harryja Kanea koji ima nevjerojatnih 19 golova.

Ekipa koja se početkom sezone mučila na dnu Bundeslige sada je skočila na 10. mjesto dok je Augsburg na 15. mjestu sa samo dva boda više od 16. St. Paulija koji trenutačno ima i utakmicu manje zbog odgode ove subote.

