VIDEO / HSV bez Vuškovića remizirao na gostovanju kod Mainza

Mainz 05 i Hamburger SV su u prvoj utakmici 23. kola njemačkog nogometnog prvenstva igrali 1-1.
Amiri (42) je doveo domaće u prednost, a poravnao je Vieira (64).
Luka Vušković zbog žutih kartona nije igrao za HSV koji je deveti sa 26 bodova, dok je Mainz 05 13. sa 22 boda.
Vodi Bayern sa 57 bodova, šest manje ima druga Borussia Dortmund.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!