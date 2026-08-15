VIDEO / Hrvatski 16-godišnjak oduševljava u Bundesligi: Zabio je drugu utakmicu zaredom

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Mladi hrvatski nogometaš Jakov Dedić ovoga je ljeta iz NK Osijeka preselio u Hoffenheim Andreja Kramarića, a njemački prvoligaš ga je odlučio koristiti u drugoj momčadi koja se natječe u 3. Bundesligi. Već je u prvom kolu 16-godišnji napadač zabio protiv Hanse Rostock (poraz od 3:2), a sada je zabio i u pobjedi od 2:0 protiv Fortune Dusseldorf.

Po dostupnim informacijama, Osijek je za 16-godišnjeg hrvatskog reprezentativca dobio 850 tisuća eura, a s bonusima se taj transfer može i povećati.

Prvi gol za Hoffenheim stigao je u trećoj minuti kada je Tiago Poller pogodio za 1:0, a za konačnih 2:0 pogodio je mladi Hrvat u 52. minuti.

Dedić je inače sjajnim igrama odveo Hrvatsku U-17 na Svjetsko i Europsko prvenstvo, a na mladom Euru se pokazao hat-trickom protiv Španjolske koja je na kraju i osvojila natjecanje.

Ovakvim igrama Dedića, ne bi nikoga začudilo kada bi dobio priliku i u prvoj momčadi Hoffenheima.

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