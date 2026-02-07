VIDEO / Freiburg slavio s igračem manje, Matanović igrao do 84. minute, St. Pauli stigao do važne pobjede

Podijeli :

Freiburg je kod kuće pobijedio Werder Bremen 1:0. Jan-Niklas Beste postigao je pobjednički gol za Freiburg u 13. minuti.

St. Pauli je kod kuće u Hamburgu pobijedio Stuttgart 2:1, te prekinuo niz od šest uzastopnih utakmica bez trijumfa u Bundesligi. Manolis Saliakas doveo je St. Pauli u vodstvo u 35. minuti, a Danel Sinani povećao je vodstvo jedanaestercem u 55. minuti. Napadač Stuttgarta Jamie Levelling postigao je posljednji gol u 90. minuti. St. Pauli je na pretposljednjem, 17. mjestu tablice sa 17 bodova, dok je Stuttgart, koji je danas prekinuo niz od sedam utakmica bez poraza u Bundesligi, četvrti s 39 bodova.

Freiburg je kod kuće pobijedio Werder Bremen 1:0. Jan-Niklas Beste postigao je pobjednički gol za Freiburg u 13. minuti. Gol koji je postigao napadač Freiburga Yuito Suzuki u 77. minuti poništen je zbog prekršaja nakon što je video snimljen putem VAR tehnologije. Freiburg je od 52. minute igrao s igračem manje, nakon što je Joan Manzambi dobio izravni crveni karton. Igor Matanović je igrao do 84. minute za domaće.

