VIDEO / Freiburg golčinom šokirao Kovača, Matanoviću poništen gol za pobjedu

U 14. kolu Bundeslige je Freiburg Igora Matanovića ugostio Borussiju Dortmund Nike Kovača. Bila je to zanimljiva predstava prepuna događaja. U 31. minuti Ramy Bensebaini doveo je Dortmund u vodstvo da bi u drugom dijelu Jobe Bellingham, mlađi brat zvijezde Reala Judea Bellinghama, zaradio crveni karton. Zaustavio je izglednu priliku za gol te je ranije otišao na tuširanje. Kazna za to stigla je u 75. minuti kada je Lucas Holer maestralnim golom pogodio za izjednačenje. Mogao je Freiburg i do pobjede, ali je u 87. minuti Igoru Matanoviću poništen gol. Razlog za to bilo je zaleđe njegovog suigrača Maximiliana Eggesteina. Tako su se obje ekipe morale zadovoljiti s bodom pa je Dormtund i dalje treća s 29 bodova dok je Freiburg na devetom mjestu.

