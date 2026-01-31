VIDEO / Fenomenalni Kramarić u tri minute zabio dva gola u Bundesligi

Podijeli :

U 20. kolu njemačke Bundeslige Hoffenheim Andreja Kramarića ugostio je Union Berlin Josipa Juranovića, a u 42. minuti vidjeli smo prvi pogodak na utakmici. Njega je postigao, a tko drugi nego Andrej Kramarić. On je tada realizirao kazneni udarac za 1:0, a onda je samo tri minute kasnije glavom pogodio za 2:0. Zabio je tako sedmi i osmi gol u Bundesligi te je pokazao da je i u 35. godini života jedan od najboljih napadača u njemačkom elitnom rangu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.