VIDEO / Fenomenalan gol Luke Vuškovića proglašen najboljim u Bundesligi u 2025. godini

Nakon što je prije tjedan dana Luka Vušković (18) proglašen autorom najljepšeg gola u prosincu u Bundesligi, isti pogodak donio mu je i priznanje za najbolji gol 2025. godine u njemačkom prvenstvu. Riječ je o golu postignutom 7. prosinca u utakmici 13. kola, u kojoj je HSV slavio protiv Werdera 3:2.

Mladi hrvatski branič zabio je u 75. minuti nakon sjajne akcije iz prekida koji je izveo Fabio Vieira. U gužvi pred golom Vušković se odlično snašao i atraktivnim udarcem petom donio preokret svojoj momčadi.

VIDEO / Pogledajte spektakularan gol Vuškovića, petom je zabio u ludoj utakmici HSV-a i Werdera!

U konkurenciji od 15 pogodaka, Vušković je osvojio prvo mjesto s 36 posto glasova korisnika službene aplikacije Bundeslige. Drugi je bio Luis Díaz, čiji je gol protiv Union Berlina prikupio 24 posto glasova.

Ove sezone Vušković je u Bundesligi nastupio 13 puta i pritom postigao dva gola. Podsjetimo, jedan od najvećih hrvatskih talenata trenutačno igra za HSV kao posuđeni igrač Tottenhama, koji ga je iz Hajduka doveo za 11 milijuna eura, dok Hamburg za posudbu plaća milijun eura.

