VIDEO / Dobre vijesti i za Dalića! Stanišić opet na terenu nakon više od mjesec dana

Dobre vijesti i za hrvatsku reprezentaciju. Na teren se nakon više od mjesec dana vratio Josip Stanišić. Ušao je u igru u 82. minuti za Bayern u susretu 8. kola Bundeslige u gostima kod Borussije Monchengladbach. Stanišić je zadnji put zaigrao 17. rujna u pobjedi Bayerna protiv Chelseaja u 1. kolu Lige prvaka. Zbog ozljede je Stanišić propustio i listopadski ciklus s Vatrenima.

