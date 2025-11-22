VIDEO / Bundesligaška ludnica u Kolnu: Eintracht slavio u utakmici sa sedam golova

Podijeli :

U posljednjem subotnjem susretu 11. kola Bundeslige nogometaši Eintrachta su upisali gostujuću pobjedu, svladali su Kolnu s 4:3.

Utakmica nije dobro počela za goste iz Frankfurta jer je Kaminski doveo Koln u vodstvo već u četvrtoj minuti. Preokret je uslijedio već do kraja prvog dijela. Prvo je na 1:1 izjednačio Theate u 39. minuti, dok je u nadoknadi drugi gol za goste dao Dahoud.

U nastavku je sve riješio prvi strijelac Eintrachta. Burkardt je zabijao u 60. i 63. minuti za uvjerljivih 4:1 gostiju. U samoj završnici Koln je uspio zakomplicirati utakmicu. Prvo je Bulter smanjio u 83. minuti, dok je u 94. Waldschmidt zabio i treći domaći pogodak. Na tome je Koln i ostao, vremena za novi pogodak i barem bod više nije bilo. Eintracht je sada šesti, a Koln deveti na ljestvici.

Nogometaši Bayerna, vodeći na ljestvici Bundeslige, pobijedili su na domaćem terenu Freiburg s čak 6:2. Bayern je do jubilarne desete pobjede stigao nakon što je gubio 0:2. Gostima je trebalo tek sedamnaest minuta za dva pogotka, strijelci su bili Suzuki u 12. i Manzambi u 17. minuti. Niti malo takav scenarij nije uplašio moćni Bayern koji je do odmora izjednačio na 2:2. Pogađali su Karl u 22. minuti i Olise u nadoknadi.

Potpuni preokret uslijedio je u nastavku. Prvo je Upamecano u 55. minuti bio strijelac za vodstvo 3:2, dok je Kane u 60. povećao na 4:2 i novo slavlje na tribinama Allianz Arene. Do kraja dvoboja još su zabijali Jackson i ponovno Olise za velikih 6:2 vodeće momčadi Bundeslige.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić odigrao je cijelu utakmicu za Bayern, dok je za goste od 64. minute zaigrao Igor Matanović.

Nekoliko puta je Borussia (D) propuštala pobijediti Stuttgart na domaćem terenu, a taj je susret na kraju završio 3-3. Borussia (D), sastav kojeg vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač, vodio je 2-0 na poluvremenu nakon što je Can pogodio sa bijele točke u 34. minuti, a u 41. prednost dodatno povećao Beier.

Sjajnu je utakmicu za goste odigrao Deniz Undav koji je u 47. i 71. minuti dva puta pogađao domaću mrežu i izjednačio na 2:2. Kulminacija susreta dogodila se u samoj završnici kada je Borussia (D) opet povela. Strijelac je u 89. minuti bio Adeyemi, ali je Undav i na to imao odgovor. Zabio je svoj treći pogodak u 91. minuti za konačnu podjelu bodova 3:3.

Uspješan je gost bio Bayer koji je slavio kod Wolfsburga 3:1. Pitanje pobjednika riješeno je u prvom poluvremenu nakon kojeg su gosti iz Leverkusena vodili 3:0. Redom su zabijali Hofmann u devetoj, Tapsoba u 25. i Tillman u 33. minuti.

Uspio je Wolfsburg smanjiti u 58. golom Vavre, ali je ostao daleko od potencijalnog preokreta ili osvajanja barem boda. Hrvatski vezni igrač Lovro Majer odradio je cijelu utakmicu u poraženom sastavu. Bayer se probio na drugo mjesto ljestvice.

Augsburg je bez ozlijeđenog Kristijana Jakića i s Nediljkom Labrovićem na klupi svladao Hamburg 1:0 na domaćem terenu. Jedini je gol dao Kade u 76. minuti, a posljednjih deset minuta Hamburg nije iskoristio igrača više. Za goste je cijelu utakmicu odradio hrvatski reprezentativac Luka Vušković.

Dobru formu potvrdila je Borussia (M) koja je u gostima s 3:0 svladala Heidenheim, posljednju momčad na ljestvici. Sve je počelo golom Diksa u nadoknadi prvog dijela iz jedanaesterca. Potom su u nastavku gostujuće slavlje potvrdili Tabaković i Machino golovima u 55. i 76. minuti.

Posljednje dvije utakmice ovog kola igraju se u nedjelju, a za bodove će se boriti Leipzig – Werder i St. Pauli – Union Berlin.

