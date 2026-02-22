VIDEO / Brekalo zabio prvijenac u golijadi i smanjio zaostatak Herthe!

Podijeli :

Hertha u 23. kolu 2. Bundeslige gostuje kod Padderborna, a u ovom je susretu svoj prvijenac postigao Josip Brekalo. U 70. minuti rezultat je već bio 5:2, a Hrvat je bio strijelac posljednjeg gola kojim je smanjio zaostatak Herthe. U momčad je stigao početkom veljače nakon epizode u španjolskom Oviedu, u kojem je upisao ukupno 15 nastupa i 539 minuta na terenu.