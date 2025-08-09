VIDEO / Bivši suigrač Kramarića i Juranovića zabijao je u Ligi prvaka, sada je strijelac u 3. Bundesligi

Podijeli :

Kevin Volland ovog je ljeta postao jedna od glavnih zvijezda 3. Bundeslige. Iz Union Berlina, gdje je dijelio svlačionicu s Josipom Juranovićem i Marinom Ljubičićem, prešao je u 1860 München i u drugom nastupu postigao prvi pogodak u pobjedi nad Osnabrückom 3:1. Zapravo, vratio se u nekadašnji klub u kojem je 2010. godine započeo profesionalnu karijeru. Volland je dobro poznato lice europskog nogometa, s gotovo 300 nastupa u Bundesligi za Bayer Leverkusen i Hoffenheim (igrao s Andrejem Kramarićem), a bio je član i Monaca. Statistika kaže da je zabijao u Ligi prvaka (jednom čak i Real Madridu), Europskoj ligi, Bundesligi, Ligue 1... A sada i u 3. Bundesligi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.