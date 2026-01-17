VIDEO / Bayern utrpao ‘petardu’ Leipzigu, Musiala se vratio i odmah asistirao

Podijeli :

Nogometaši Bayerna slavili su 5:1 u gostima kod RB Leipziga u sklopu 18. kola Bundeslige.

Leipzig je jedini gol zabio u 20. minuti i to za vodstvo, a precizan je bio Romulo Cardoso.

A onda je krenula golijada Bayerna, redom su zabijali Gnabry (50′), Kane (67’9, Tah (83′), Pavlović (85′) i Olise (88′).

Jamal Musiala se nakon pola godine izbivanja s terena vratio i odmah je upisao asistenciju. Ušao je u 87. minuti, a onda asistirao Oliseu tek minutu kasnije.

Josip Stanišić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u dresu Bayerna koji ima 50 bodova, 11 više od druge Borussije iz Dortmunda koja je ranije u subotu svladala St. Pauli 3:2. RB Leipzig je četvrti sa 32 boda, koliko ima i peti Stuttgart, dok treći Hoffenheim ima bod više.

