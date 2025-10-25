VIDEO / Bayern u 17 minuta deklasirao Monchengladbach, vratio se Stanišić

Podijeli :

Osmu je pobjedu u osmom kolu Bundeslige upisaoje Bayern koji je u Monchengladbachu svladao domaću Borussiju 3:0.

U 19. minuti domaćin je ostao s igračem manje nakon isključenja Castropa. Borussia (M) je držala 0:0 sve do 64. minute, ali je tada brzopotezno slomljena. U toj minuti Kimmich je doveo goste u vodstvo, dok je Guerreiro pet minuta kasnije zabio za 2:0. Sve je zaključeno golom Karla u 81. minuti.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić se vratio na terene te je od 82. zaigrao za Bayern. Kod rezultata 0:2 domaći igrač Stoeger nije realizirao udarac s bijele točke. Borussia (M) je i dalje posljednja na ljestvici.

