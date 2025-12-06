VIDEO / Augsburg do iznenađenja u Bundesligi, Jakić odigrao cijeli susret

Podijeli :

Augsburg je iznenađujuće na svom stadionu pobijedio Bayer 2:0 u susretu 13. kola Bundeslige.

Augsburg je slavio golovima Giannoulisa u šestoj i Kadea u 28. minuti. Za Augsburg je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić.

Schimmer je golom u 94. minuti donio pobjedu Heidenheimu od 2:1 protiv Freiburga za kojeg nije zaigrao hrvatski napadač Igor Matanović.

Jones je također u 94. bio strijelac za bod St. Paulija i 1:1 kod Kolna.

Posljednje dvije utakmice ovog kola igraju se u nedjelju, a parovi su Hamburg – Werder i Borussia (D) – Hoffenheim.

