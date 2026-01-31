VIDEO / Arsenal visokom pobjedom prekinuo loš niz u Premier ligi, zabio i osporavani Gyokeres

Podijeli :

Arsenal je u 24. kolu Premier lige gostovao kod Leeds Uniteda te je s 4:0 došao do vrijedne pobjede u elitnom rangu engleskog nogometa. Arsenal je u posljednja tri kola upisao dva remija i jedan poraz pa im je nasušno trebala pobjeda. Dugo su se mučili, a onda je Noni Madueke pronašao Martina Zubimendija koji je pogodio glavom za 1:0. Do kraja poluvremena je Madueke, koji nije trebao biti u prvoj postavi, zabio izravno iz kornera. Naime, on je bio na klupi, ali je zbog ozljede Bukaya Sake na zagrijavanju upao u sastav te je pokazao da ga dostojno može zamijeniti. U drugom dijelu je zabio i Viktor Gyokeres za 3:0 te je drugu utakmicu u nizu pogodio u mrežu protivnika. Do kraja susreta još je pogodak zabio i Gabriel Jesus pa je Arsenal s 4:0 privremeno pobjegao Manchester Cityju na +7. City će tu razliku moći smanjiti u nedjelju kada ih čeka teško gostovanje kod Tottenhama.

U preostale dvije utakmice vidjeli smo remi Brightona protiv Evertona (1:1) i slavlje Bournemoutha protiv posljednjeg Wolvesa (2:0).

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.