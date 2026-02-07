VIDEO / Arsenal slavio protiv Sunderlanda i pobjegao Cityju na visokih +9

Podijeli :

U 25. kolu engleske Premier lige Arsenal je svladao Sunderland s 3:0 golom Martina Zubimendija i dva gola Viktora Gyokeresa. Tako su Topnici s nova tri boda privremeno pobjegli Manchester Cityju na +9.

Mučio se Arsenal u prvom dijelu te su sve do 42. minute pleli mrežu Sunderlanda, ali bez velikih prilika. Tada je ipak Martin Zubimendi lijepim prizemnim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio za vodstvo Topnika. Nije Arsenal bio uvjerljiv i nakon toga, ali “Crne mačke” nisu uspijevali stvoriti priliku pred golom Davida Raye.

U 66. minuti je zato Viktor Gyokeres iskoristio umornije noge obrane Sunderlanda. Nakon lijepe akcije pogodio je na asistenciju Kaija Havertza za 2:0 i miran život sjevernolondonskog kluba do kraja utakmice. Do kraja susreta Gyokeres je zabio još jedan gol te je s 3:0 Arsenal došao do 56 bodova te sada ima devet više od Manchester Cityja koji ima i utakmicu manje, ali nimalo laganu. Naime, Građani gostuju kod Liverpoola u nedjelju te im nasušno treba pobjeda kako bi ostali na dostižnoj udaljenosti.

