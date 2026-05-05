Veliki transfer Klasnića: Mladi hrvatski golgeter potpisuje za Werder

Mladi hrvatski reprezentativac potpisat će za Werder Bremen.
Hrvatski napadač Karlo Mijo Šimić (18) stiže u Werder iz juniorske momčadi Wolfsburga. O prelasku Šimića u Werder piše i talijanski stručnjak za transfere Lorenzo Lepore. Kako Talijan navodi, sve je već dogovoreno i Šimić će potpisati ugovor na četiri godine. Šimića zastupa legenda Werdera Ivan Klasnić.
Mladi napadač prvo će se prilagođavati u Werderovoj U-23 momčadi. Hrvatski U-19 reprezentativac, kojem ugovor istječe krajem sezone, u prošloj je sezoni u U-19 Bundesligi postigao 19 golova u 19 nastupa za Wolfsburg.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!