Vatreni mu namjestio prvijenac u Bundesligi, sada potpisuje za Rijeku

Rijeka je blizu novog pojačanja u napadu.
Prema pisanju Novog lista, klub s Rujevice dogovara dolazak 22-godišnjeg krilnog napadača Yusufa Kabadayija iz Augsburga. Njemačko-turski nogometaš trebao bi stići na jednogodišnju posudbu uz mogućnost otkupa ugovora.
Dolazak Kabadayija posebno bi razveselio trenera Matjaža Keka, koji trenutačno ima problema s popunjavanjem krilnih pozicija. Zbog ozljeda i nedovoljne forme pojedinih igrača, Riječani su tijekom priprema morali koristiti veznjake i napadače na bokovima.
Kabadayi je ponikao u akademiji Bayerna, gdje je bio među talentiranijim igračima svoje generacije. U Münchenu je dijelio svlačionicu s igračima poput Jamala Musiale, Gabriela Vidovića i Malika Tillmana.
U Augsburg je 2023. stigao za oko 900 tisuća eura, a za klub je upisao pet nastupa u Bundesligi i zabio jedan pogodak. Zanimljivo, asistenciju za njegov prvijenac upisao je hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić u pobjedi protiv St. Paulija.
Karijeru mu je usporila ozljeda koljena, nakon koje je prošlu sezonu proveo na posudbi u turskom Gaziantepu. Riječ je o ofenzivcu koji može igrati na sve tri pozicije u napadu, a najveće vrline su mu brzina, borbenost i rad u oba smjera.
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