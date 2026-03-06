Vasilj za Gegenpressing: Nikad nisam bio u tako teškoj situaciji, ali vjerovali smo u sebe i živi smo

Podijeli :

Pred 25. kolo Bundeslige u našem studiju ponovno su se našli naši stručnjaci Josip Juraj Pajvot i Ivan Ivković. Oni su prokomentirali prethodno kolo elitnog ranga njemačkog nogometa s fokusom na odigrani Der Klassiker, a pridružio im se i Nikola Vasilj, bosanskohercegovački golman koji je jedan od ključnih imena u ekipi St. Paulija. Sin nekadašnjeg Vatrenog Vladimira Vasilja govorio je o borbi za ostanak i koliko je to teško u Bundesligi.