Ugledni britanski portal o Vuškoviću: ‘On utjeruje strah protivnicima’

Guliver Images

Mladi hrvatski nogometaš Luka Vušković proglašen je najboljim mladim igračem rujna u Bundesligi, ostavivši iza sebe Ilyasa Ansaha iz Union Berlina i Johana Bakayoka iz RB Leipziga. Vušković je ove sezone stigao u redove HSV-a na posudbu iz Tottenhama, a već od prvog dana u Njemačkoj od njega su se očekivale velike stvari.

“HSV nije previše visoka ekipa i s Vuškovićem su dobili na zračnoj dominaciji. Vušković je moćan, a u usporedbi sa suigračima je kao izbacivač u noćnom klubu. Snažan je, moćan je, a to nema pravo biti s obzirom na činjenicu da još ni ne brije.”

Portal je opisao i jedan trenutak koji je oduševio navijače:

“Utjeruje strah protivnicima. Na utakmici protiv Heidenheima je promašio jako dobru šansu i u frustraciji je protivničkog igrača gurnuo u mrežu u golu. Ovaj se oslobodio, ustao i krenuo na Vuškovića, ali je odmah odustao kad je vidio kako ga ovaj gleda s visoka. Navijači ga obožavaju i već sad ga vide kao ključnu figuru u borbi za ostanak u ligi. Suludo je stavljati takav pritisak na leđa klinca od 18 godina, ali Vušković, barem zasad, izgleda kao da uživa pod pritiskom.”

Vušković se posebno istaknuo u pobjedi protiv Heidenheima, kada je postigao svoj prvi pogodak u dresu HSV-a, gol za vodstvo 1:0, ujedno i prvi bundesligaški pogodak HSV-a nakon povratka u elitno društvo, te prvi još od 2018. godine. Time je postao i treći najmlađi strijelac u povijesti kluba.

Njegove brojke dodatno potvrđuju impresivan učinak — protiv Heidenheima osvojio je 71% duela, protiv Union Berlina čak 92%, dok je u zračnim duelima bio gotovo savršen s učinkom od 96%. Vuškovićeva epizoda u HSV-u započela je iznimno uspješno, a priznanje za najboljeg mladog igrača mjeseca samo potvrđuje da pred njim stoji iznimno svijetla karijera.