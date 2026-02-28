Tri engleska kluba zainteresirana za Kovača

Podijeli :

(Photo by Ralf Treese/DeFodi Images) via Guliver Image

Poraz 1:4 u Bergamu, nakon pobjede od 2:0 u prvoj utakmici, na više je načina ugrozio budućnost Borussije Dortmund.

Nakon ispadanja od Atalante najviše na udaru javnosti je hrvatski trener Niko Kovač, činjenica je da Borussia ni pod njegovim vodstvom nije ispunila ciljeve u dva natjecanja. Osim ispadanja iz Lige prvaka, rano su ispali i iz njemačkog kupa, već u osmini finala.

Ipak, Kovač uživa veliko povjerenje uprave, koja s njim želi računati barem do isteka ugovora 2027. godine.

U Dortmundu moraju i paziti da im netko ne bi ‘oteo’ Kovača, jer za njega postoji velik interes iz Premier lige. Tijekom sezone pratila su ga čak tri vrhunska kluba, Tottenham, Manchester United i Chelsea, koji su navodno oduševljeni njegovim kvalitetama.

I sam Kovač može zamisliti odlazak u Englesku u budućnosti, pišu Nijemci. Iako je trenutno potpuno posvećen zadatku u Borussiji, vodstvo kluba trebalo bi mu jasno dati do znanja da dugoročno želi graditi momčad prema njegovim zamislima.