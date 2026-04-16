Trener HSV-a: Vušković nije spreman, ali s njim bismo i riskirali

Trener Merlin Polzin uoči utakmice Hamburger SV izjavio je da se proces oporavka odvija u dobrom smjeru, ali da još uvijek nije donesena konačna odluka o nastupu. Ključni dan za procjenu stanja trebao bi biti petak.
“Luka je u procesu rehabilitacije, no ja sam optimist. Kad se početkom travnja vratio s američke turneje reprezentacije, s lakšim ozljedama i iscrpljen od putovanja, bio mu je dovoljan samo jedan trening za sjajnu utakmicu protiv Augsburga. Pozitivno je što smo uspjeli pojačati opterećenje. Konačna odluka još nije pala, ali definitivno napredujemo”, izjavio je Polzin.
“S obzirom na važnost utakmice i na to koliko nam Luka znači, preuzeli bismo i manji rizik. No, odgovorni smo ne samo za sportsku situaciju nego i za igrača. Lukina sezona se nastavlja i nakon utakmice u Bremenu. Ne mogu reći u postocima kolike su mu šanse za nastup, ali mogu reći da ćemo i mi i on učiniti sve do samog polaska da bude spreman”, poručio je trener HSV-a.
