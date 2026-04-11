Trener HSV-a otkrio koliko Luke Vuškovića zbog ozljede neće biti na terenu

Max Maiwald/DeFodi Images via Guliver

Hrvatski stoper bolovat će ovog vikenda i propustit će susret u Bundesligi.

Luka Vušković propustit će dvoboj svog HSV-a i Stuttgarta zbog ozljede koljena koju je zadobio tijekom treninga. Iako se činilo da nije riječ ni o čemu dramatičnom, Vuškovć je nastavio trenirati, ali bolovi su se pojačali, zbog čega je propustio nekoliko treninga u krugu momčadi. A onda je stigla i informacija da neće zaigrati u nejelju.

Da stvar za HSV bude gora, ozlijeđen je i drgu stoper momčadi Albert Sambi Lokonga.

Trener HSV-a Merlin Polzin potvrdio je da će obojica propustiti tek nedjeljni dvoboj. Nakon gostovanja kod Stuttgarta, HSV šest dana kasnije gostuje kod Bremena.

HSV i Stuttgart pratite u nedjelju od 17.30 sati na Sport Klubu 5.

