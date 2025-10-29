Tragedija u Njemačkoj: Navijač preminuo na stadionu

Navijač Leipziga preminuo je pri ulasku na stadion na utakmicu između svog kluba i Cottbusa u njemačkom kupu.
Leipzig je izvijestio da je navijač imao zdravstvenih problema i da je jednostavno pao pri ulasku na stadion. Nije bilo vanjskih čimbenika koji su na to utjecali.
Odmah je prevezen u bolnicu, ali liječnici su ga mogli samo proglasiti mrtvim. Kada je spiker objavio što se dogodilo, gotovo da nije bilo navijanja, a navijači oba kluba odali su počast preminulom navijaču pljeskom.
Leipzig je pobijedio u utakmici 4:1, ali nitko nije tome pridavao veliku pažnju.
“Ovo su trenuci kada nogomet i ono što se događa na terenu padaju u drugi plan”, stoji u priopćenju Leipziga.
