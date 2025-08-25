Tottenham i Arsenal vode bitku za lijevog beka Leverkusena

Podijeli :

via Guliver

Arsenal i Tottenham su nedavno bitku vodili za Eberechija Ezea koji je na kraju preselio u crveni dio sjevernog Londona, a sada su ponovno zainteresirani za istog igrača.

Riječ je o Pieru Hincapiu, Ekvadorcu koji je ovog vikenda započeo petu sezonu u Bayeru iz Leverkusena. 23-godišnji lijevi bek stožerni je član Apotekara te na Transfermarktu vrijedi oko 50 milijuna eura.

Prema informacijama David Ornsteina i Fabrizija Romana za njega su zainteresirani Tottenham i Arsenal. Spursi za Ekvadorca nude posudbu koja bi na kraju bila pretvorena u transfer vrijedan 60 milijuna eura. Što se tiče Arsenala, oni nisu službeno pristupili Leverkusenu, ali Hincapie je svjestan interese te, kako javlja Ornstein, prioritizira Arsenal u odnosu na ostale.

Topnici će ovaj transfer realizirati tek ako jedan ili obojica od dvojca Jakub Kiwior i Oleksandar Zinčenko napuste klub.