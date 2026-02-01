Teška ozljeda hrvatskog golgetera: ‘Brutalno i gorko, baš nema sreće…’

Podijeli :

Franke via Guliver

Elversberg je u subotnjoj utakmici 2. Bundeslige svladao Kaiserslautern rezultatom 3:1, no momčadi je teže od poraza pala vijest o teškoj ozljedi Ivana Prtajina.

Prtajin je igru napustio u 45. minuti, a sumnja se na puknuće Ahilove tetive.

“Najviše od svega boli što je Ivan Prtajin vrlo vjerojatno potrgao Ahilovu tetivu. To je brutalno i gorko, za sve nas, ali najviše za njega. Taj dečko jednostavno nema sreće. Ovo je tragično”, izjavio je trener Torsten Lieberknecht za Sky nakon utakmice.

Prtajin je s 11 pogodaka najbolji strijelac momčadi ove sezone tako da bi njegov dugotrajni izostanak predstavljao veliki problem Kaiserslauternu koji je trenutno na sedmom mjestu druge njemačke lige.