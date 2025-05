Ten Hag spreman preuzeti Leverkusen, čeka se odluka Farmaceuta

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver Image

Xabi Alonso sljedeći tjedan bit će predstavljen kao novi trener Real Madrida, a uskoro bi njegov bivši klub Leverkusen mogao promovirati novog trenera.

Kako javlja poznati insajder Fabrizio Romano, Leverkusen je dogovorio suradnju s donedavnim trenerom Manchester Uniteda Erikom Ten Hagom.

Nizozemski trener nije se proslavio na klupi Manchester Uniteda. Tamo je proveo dvije godine i nije opravdao očekivanja ljudi iz kluba. Za razliku od boravka na “Old Traffordu”, drugačije je bilo dok je bio trener Ajaxa.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Fabrizio Romano (@fabriziorom)

Ten Hag je vodio “kopljanike” do polufinala Lige prvaka 2019. godine, samo je nekoliko desetaka sekundi nedostajalo do samog finala, ali to se nije dogodilo. Ajax je i dalje zainteresiran za povratak bivšeg izbornika, no Ten Hag bi izgleda radije u Njemačku.

Naime, nizozemski stručnjak prihvatio je dvogodišnji ugovor u Leverkusenu, ali se čeka konačna odluka “Farmaceuta” koji su imali još nekoliko kandidata.

Da nije potpisao za Leverkusen, Ten Hag bi se najvjerojatnije vratio u Ajax.