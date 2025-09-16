Tek su tri kola prošla, a već i drugi trener u Bundesligi dobio otkaz

Podijeli :

AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Švicarac Gerardo Seoane dobio je otkaz na mjestu glavnog trenera Borussije Mönchengladbach nakon katastrofalnog početka nove sezone Bundeslige.

Borussia je osvojila jedini bod u remiju bez golova u prvom kolu protiv HSV-a, a u sljedećem kolu Stuttgart je slavio s “minimalcem”.

POVEZANO VIDEO / Werder s četiri gola rastužio Borussiju, i dalje čekaju prvu pobjedu u BL

Kap koja je prelila čašu bila je utakmica trećeg kola u nedjelju, kada je Werder Bremen ponizio domaćina u Mönchengladbachu s 4:0. Na klupi Borussije Seoane bio je od lipnja 2023.

Monchengladbachu sad slijedi gostovanje kod Bayer Leverkusena u nedjelju u 17:30.

U tako ranoj fazi natjecanja već su otpuštena dva trenera, a prvi kojem se zahvalilo na suradnji bio je Bayer Leverkusen koji je otpustio Erika ten Haga.

