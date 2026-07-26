Talijanski velikan ‘podebljao’ ponudu za mladog BiH reprezentativca i želi pokvariti planove Chelseaju?

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Chelsea je Bayeru iz Leverkusena ponudio 40 milijuna eura za 18-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Novi trener londonskog kluba, bivši Bayerov strateg Xabi Alonso (44), u osobnom je razgovoru predstavio Alajbegoviću planove koje ima za njega u dresu Chelseaja.

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Klubovi su, prema navodima, blizu postizanja dogovora, ali konačni pristanak igrača još nije stigao. Upravo to želi iskoristiti još jedan europski velikan.

Prema informacijama koje objavljuje Bild, Juventus je podigao svoju ponudu. Klub iz Torina dugo nije želio ići iznad osnovne odštete od 30 milijuna eura uz bonuse, ali se to tijekom vikenda promijenilo.

Na taj se način Juventus ponovno ozbiljno uključio u utrku za bh. reprezentativca, koji je proteklu sezonu proveo na posudbi u RB Salzburgu.

Prednost talijanskog rekordnog prvaka, prema pisanju njemačkog lista, jest to što Alajbegoviću nudi mjesto u početnoj postavi već od sljedeće sezone. Ta vizija predstavljena mu je tijekom izravnog razgovora.

Chelsea, s druge strane, ima drugačiji plan. Xabi Alonso 18-godišnjaka vidi kao dugoročni projekt, a razgovaralo se i o mogućnosti da jednu sezonu provede na posudbi u drugom europskom klubu koji nastupa na međunarodnoj sceni.

Londonski je klub u međuvremenu doveo Morgana Rogersa (23) iz Aston Ville za 127 milijuna eura, a on igra na istoj poziciji u ofenzivnom veznom redu.

Iz Italije stižu i informacije da bi Napoli također mogao poboljšati svoju ponudu za Alajbegovića.

Ipak, trenutačni raspored snaga u pregovorima je jasan – Chelsea se smatra glavnim favoritom za njegov potpis, dok je Juventus druga opcija.

Sigurno je i da Alajbegović želi promijeniti sredinu. Iako je ovog proljeća produljio ugovor s Bayerom do 2031. godine, bez otkupne klauzule, smatra da mu novi sustav igre 4-3-3, koji se oslanja na brza krila, ne odgovara u potpunosti jer je riječ o tehnički potkovanom nogometašu.

Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji još nije upisao službeni nastup za prvu momčad Bayera, pričekat će da klub postigne dogovor sa zainteresiranim ekipama, nakon čega će obaviti završne razgovore i donijeti konačnu odluku.

Transfer bi, prema navodima Bilda mogao biti realiziran vrlo brzo.

Nakon odmora poslije Svjetskog prvenstva, Alajbegović će se najprije vratiti u Leverkusen. Sportski direktor Bayera Simon Rolfes (44) potvrdio je za Bild:

“U ponedjeljak će se priključiti igračima koji se vraćaju nakon Svjetskog prvenstva.”