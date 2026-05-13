Suigrač hvali Vuškovića: ‘Možemo bez njega, ali takvu kvalitetu nema nitko’

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

HSV je slavljem 3:2 protiv Freiburga uspješno zaključio povratničku sezonu u Bundesligi tijekom koje je važan igrač bio Luka Vušković.

O njemu je, među ostalima, govorio veznjak HSV-a Nicolai Remberg istaknuvši važnost posuđenih igrača.

“Tom dečku želim najveću moguću svjetsku karijeru”, izjavio je Remberg o Vuškoviću koji se ovog ljeta vraća u Tottenham i dodao:

“Ostat će jedan od najboljih suigrača s kojima sam ikad igrao. Vjerojatno će mi brzo nedostajati i kao osoba.”

Remberg je nazvao i Lukinog starijeg brata Marija Vuškovića nevjerojatnim igračem i spomenuo da se uskoro vraća u momčad, ali ne sumnja i da će momčad biti uspješna i dovoljno jaka za Bundesligu i bez mladog veznjaka.

“Čuo sam jednom ili dvaput komentare: ‘Bez Vuškovića HSV nema kvalitetu za Bundesligu.’ Ne bih se s time složio. No, kvalitetu kakvu ima Luka nema nitko drugi. Tu treba biti iskren.”