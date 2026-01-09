Subotnja utakmice Bundeslige odgođena zbog snijega

Podijeli :

Nakon kratke blagdanske stanke, sezona u Bundesligi nastavlja se u petak navečer dvobojem Eintrachta i Borussije Dortmund u Frankfurtu.

Ipak, iz Njemačke stižu ne baš ohrabrujuće vijesti kada je riječ o vremenskoj prognozi te je već sada poznato da će najmanje jedna utakmica Bundeslige biti odgođena.

St. Pauli je u subotu u terminu od 15:30 trebao ugostiti Leipzig, no Bild u petak piše kako će taj susret biti odgođen zbog velikih količina snijega na stadionu Millerntor.

Istovremeno se u Werderu iz Bremena nadaju da će do subote, kada je na rasporedu njihov dvoboj s Hoffenheimom (također u 15:30), uvjeti biti zadovoljavajući.

Union Berlin pozvao je navijače u pomoć.

U istom subotnjem terminu Union bi trebao ugostiti Mainz, zbog čega je berlinski klub pozvao navijače da pomognu u uklanjanju snijega s terena. Navijači su se odazvali pozivu i pomogli koliko je bilo moguće.

„Hvala svim našim navijačicama i navijačima koji su učinili sve kako bismo se u subotu mogli okupiti i odigrati utakmicu“, poručili su u četvrtak iz Uniona.

Ostaje za vidjeti kakvo će stanje biti do subote.

