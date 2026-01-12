Stigle su vijesti iz Bayerna: Evo koliko je ozbiljna ozljeda Stanišića

Podijeli :

Nogometaši Bayerna pobijedili su Wolfsburg sa čak 8:1 u susretu 16. kola njemačkog prvenstva povećavši prednost pred dortmundskom Borussijom na 11 bodova. No, osim velike pobjede Bavaraca i asistencije Lovre Majera, u ovom susretu pričat će se i o ozljedi Josipa Stanišića. On je nekoliko minuta prije kraja iskrenuo gležanj, a zube je stiskao sve do treće minute nadoknade kada je ipak napustio travnjak.

Vincent Kompany, trener Bayerna, je potvrdio da se čeka detaljniji pregled, no izrazio je zabrinutost oko Stanišića.

VIDEO / Problemi za Dalića: Bayern zbog ozljede Stanišića posljednje minute igrao s igračem manje

“Nije izgledalo dobro, izvrnuo je gležanj, ali ne želim još gubiti nadu”.

No, u ponedjeljak popodne stigle su vijesti oko ozljede Stanišića. Bayern Munchen je objavio kako je hrvatski reprezentativac ozlijedio kapsularni ligament u gležnju. Bayern nije objavio koliko Stanišića neće biti, ali je zato njemački BILD objavio kako se nagađa da bi oporavak trebao trajati oko tri tjedna.

Tako je izbjegnuta veća ozljeda i Stanišić će biti spreman za nastavak sezone, a i za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.