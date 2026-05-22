Stanišić za Gegenpressing: ‘Igrat ću gdjegod me izbornik stavi, samo da pomognem ekipi’

Gost u Gegenpressingu bio je hrvatski reprezentativac i igrač Bayerna Josip Stanišić, koji je prokomentirao aktualnu klupsku sezonu, najavio finale DFB Pokala te progovorio o očekivanjima na Svjetskom prvenstvu

Iza vas je proslava naslova s Bayernom, nakon što je momčad nekoliko kola prije kraja i službeno osigurala titulu prvaka.

“Mislim da smo svi ovu sezonu iščekivali još više nego prošlu jer smo imali malo više vremena uigrati se i prilagoditi trenerovim zahtjevima. Sretni smo što je sve ispalo ovako. U ofenzivnom dijelu bili smo fenomenalni, a to nije nimalo lako jer je u nogometu najteže zabiti gol. Upravo smo u tom segmentu jako napredovali. Ova sezona dosad je bila dobra, ali unatoč svemu tome, moramo pobijediti ove subote u finalu Kupa kako bi to bila stvarno odlična sezona.”

Bayern je bio nadomak plasmana u finale Lige prvaka, a ispadanje od PSG-a je ostavilo gorak okus, pogotovo zbog dojma da je momčad mogla otići do kraja.

“Naravno da smo bili jako žalosni i razočarani, posebno nakon prve utakmice za koju smo još više osjećali da smo blizu pobjede. Tada smo imali poseban osjećaj da, ako stvari krenu u našem smjeru, možemo proći u finale nakon dvije utakmice. Morali smo prihvatiti da neke sudačke odluke nisu bile na našoj strani, a protiv ovakvih ekipa, gdje odlučuju nijanse, takve stvari mogu uništiti sezonu. Bili smo razočarani dan ili dva jer smo stvarno vjerovali da možemo ući u finale i osvojiti naslov. Ipak, pomirili smo se s time i srećom već ove subote imamo priliku osvojiti još jedan trofej.”

Govoreći o svojoj sezoni, u kojoj je odigrao više od 40 utakmica, istaknuo je zadovoljstvo doprinosom momčadi, unatoč ozljedama koje su ga nakratko udaljile s terena.

“Nije me iznenadila minutaža, mogu igrati i više. Bio sam gotovo dva mjeseca ozlijeđen i te ozljede došle su u nezgodnim trenucima. Nisu mi uništile sezonu, ali sigurno bi bila još bolja bez toga. Ne gledam statistiku, nego koliko mogu pomoći ekipi. Sretan sam što sam u utakmicama koje sam igrao mogao dati doprinos i što mi trener pokazuje povjerenje te da zna da se na mene uvijek može osloniti. Zadovoljan sam brojem golova i asistencija, ali ako ne osvojimo dvije titule ove sezone, onda to za mene ipak nije nešto posebno.”

Pred Bayernom je finale Kupa protiv Stuttgarta, momčadi koju su ove sezone već pobijedili u Superkupu i dvaput u Bundesligi, ali svjesni su da finale nosi potpuno drukčiji pritisak.

“Pristup je isti kao i za svaku drugu utakmicu, ne pripremamo se drugačije. Ući ćemo u utakmicu kao i tijekom cijele sezone i vjerujemo da rezultat može biti isti kao u ligaškim susretima. Nećemo nikoga podcijeniti, nego ćemo ući još agresivnije i s velikom željom za pobjedom. Znamo kakvu kvalitetu Stuttgart ima i koliko su opasni.”

Nakon objave popisa Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo, osvrnuo se i na svoju ulogu u reprezentaciji Hrvatske.

“Svjetsko prvenstvo je nešto o čemu sanja svako dijete i svi mu se raduju. Meni je pozicija potpuno nebitna, igrat ću gdjegod me izbornik stavi, samo da pomognem ekipi. U posljednja dva Svjetska prvenstva pokazali smo što znamo i na što se možemo osloniti. Svjesni smo da nismo reprezentacija koja može složiti tri jednako kvalitetne momčadi, ali imamo kvalitetu i karakter. Znamo da i druge reprezentacije imaju vrhunske igrače, ali za nas je najvažnije da damo sve od sebe, a ako sreća i Bog budu na našoj strani, vidjet ćemo dokle možemo dogurati.”

Na kraju je izdvojio najdraži trenutak svoje dosadašnje karijere, u kojoj je osvojio pet naslova prvaka s Bayernom i jedan s Bayer Leverkusenom, ali i broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

“Sto posto je to treće mjesto na Svjetskom prvenstvu. Nitko to nije očekivao i bilo je veliko iznenađenje za sve. Svi smo kao djeca sanjali da zaigramo na Svjetskom prvenstvu, a činjenica da sam mogao igrati utakmicu za broncu moj je najdraži trenutak u karijeri.”