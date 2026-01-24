St. Pauli reagirao na potez Vuškovića: ‘Obje strane bi se trebale distancirati od toga’

Hamburški derbi između St. Paulija i HSV-a završio je bez golova, ali daleko od toga da nije bilo tenzija.
U središtu pozornosti našao se branič HSV-a Luka Vušković (18) zbog reakcije na uvrede navijača, što je potaknulo službenu reakciju FC St. Paulija na ponašanje igrača i izjave trenera Merlina Polzina.
Podsjetimo, Vušković je izrazio ogorčenje zbog ponašanja navijača St. Paulija, odnosno na tribinama domaćina su se našli transparenti navijača usmjereni protiv njegovog brata Marija Vuškovića, koji je suspendiran zbog dopinga.
“Oni napadaju moju obitelj i mog brata. Što je s tim ljudima, o čemu oni razmišljaju? To je veliko nepoštovanje. Nemam ništa dobro za reći o navijačima St. Paulija.”
Njemački mediji navode kako je, prema tvrdnjama očevidaca, Luka Vušković nakon utakmice pljunuo na grb St. Paulija na vratima svlačionice.
U subotu je St. Pauli reagirao priopćenjem, kritizirajući Vuškovića i Polzina:
“Derbi je povezan s velikim emocijama. To uključuje i zadirkivanja te, nažalost, povremeno uvrede s obje strane. One same po sebi nisu dobrodošle i obje strane bi se trebale distancirati od njih. Takve incidente neki podnose znajući za užarenu atmosferu, ali oni nisu mjerilo za poštovanje.
Kao klub, jasno se zalažemo za međusobno poštovanje. To ne uključuje ni ponižavajuće izjave s naših tribina, ni seksističke transparente viđene na tribini HSV-a, niti bilo kakav drugi uvredljiv sadržaj.
Od igrača, trenera i predstavnika klubova očekujemo primjereno i profesionalno ponašanje: da se ne daju lako isprovocirati, da ne vrijeđaju navijače i da ne prelaze granice poput pljuvanja prema navijačima ili na pod i zid u svlačionici.
Emocije objašnjavaju mnogo toga, ali ne opravdavaju sve. U tom kontekstu nas iritira što se ponekad danima stvara narativ prema kojem je samo jedna strana provocirala, dok se drugi incidenti zanemaruju.
Sveukupno je ipak mnogo važnije i značajnije: razborit tijek emotivnog derbija. To bi trebalo biti mjerilo za ocjenjivanje. Za FC St. Pauli sada vrijedi: utakmice protiv HSV-a su završene, pogled ide naprijed.”
