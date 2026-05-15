Sportski direktor HSV-a: Pronaći jednako kvalitetnu zamjenu za Vuškovića će biti nemoguće

Podijeli :

xTobiasxWentzellx via Guliver

Hrvatski branič Luka Vušković će ove subote u Leverkusenu odigrati svoju posljednju utakmicu u dresu HSV-a.

Vuškovića uskoro očekuje nastup na svjetskoj smotri, a onda se vraća u Tottenham. Iza njega je izvanredna sezona u Bundesligi, a pred upravom HSV-a velik izazov, piše Hamburger Morgenpost.

Sportski direktor kluba Claus Costa morat će pronaći jednog ili više nasljednika za talentiranog hrvatskog braniča, no svjestan je da će to biti iznimno teško.

“Pronaći mu jednako kvalitetnu zamjenu bit će nemoguće, iako smo i bez njega uspješno odigrali neke utakmice. Luka nije samo izvanredan igrač, već i iznimna osoba. S 18 godina pokazivao je u svlačionici zrelost kakva se obično očekuje od 28-godišnjaka. Uz sve to, tu je i posebna povezanost zbog priče oko imena i obitelji Vušković. Svi su ga sjajno prihvatili.”

Luka Vušković ukazano je povjerenje vratio vrhunskim nastupima na terenu tijekom posudbe iz londonskog kluba. Zbog toga će nadoknađivanje njegova odlaska predstavljati herkulski zadatak za Costu i ostatak vodstva HSV-a tijekom ljetnog prijelaznog roka, dodaje se u tekstu.